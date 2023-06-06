Влад Лисовец попытался объяснить, что он хотел донести до людей, написав гневный пост после путешествия на поезде.

Влад Лисовец попытался объяснить, что он хотел донести до людей, написав гневный пост после путешествия на поезде.С прошлой недели народ активно обсуждает пост звездного стилиста, в котором многие россияне нашли его слова оскорбительными для себя. Модный эксперт совершил путешествие на поезде, а после полученного опыта написал о "моральной нищете", удрученности от общения людей между собой, а также назвал "отвратительной" еду, которую продают на станциях. В комментариях под текстом Влада Лисовца собралась целая толпа недовольных пользователей, которые принялись критиковать его.Какое-то время стилист отбивался от негатива в комментариях. Но в итоге решил поставить точку и разъяснить, что же он на самом деле хотел сказать этим постом. В микроблоге телеведущего появился ряд видео, на которых он попытался доказать, что его слова перевернули. По его мнению, нормальные люди поняли его посыл и тоже хотели бы что-то поменять.По словам Влада Лисовца, этот пост должен был заставить людей задуматься об их отношении к другим людям: мол, нельзя ругаться матом в общественных местах, нельзя кормить народ ужасной едой, нельзя бросать бычки под рельсы, ведь мусорное ведро находится рядом. А относиться к людям с уважением можно и нужно!"Почему не хотите поменять это вы, я не знаю. Почему вам удобно в этом жить, я тоже не знаю, это ваши проблем", – задался вопросом Влад Лисовец.