Сильнее всего выросли цены в Магнитогорске и Махачкале.

Сильнее всего выросли цены в Магнитогорске и Махачкале.Средняя стоимость квартир площадью до 32 "квадратов" на вторичных рынках крупнейших российских городов составляет 2,95 млн рублей. С января такие квартиры подорожали на 4,8%, однако динамика разнонаправленная.Так, в городах с самыми дорогими квартирами – Москве и Сочи – цены с начала года почти не изменились. В столице средняя цена маленькой квартиры составляет 8,77 млн рублей (-0,2%), в Сочи – 7,64 млн рублей (+0,4%).В Санкт-Петербурге жилье подешевело на 2,7%, до 5,6 млн рублей. Больше всего – на 3,1% – подешевели квартиры в Калининграде, до 3,34 млн рублей.Максимальный рост цен – на 18,9% – зафиксирован в Магнитогорске, до 15,3 млн рублей. В Махачкале маленькие квартиры подорожали на 17,8%, до 3,29 млн рублей, в Челябинске – на 15,2%, до 2,26 млн рублей, в Новокузнецке – на 14,6%, до 2,29 млн рублей.Рост цен на маленькие квартиры в большинстве городов обусловлен повышенным спросом на такой тип жилья. В Москве, Петербурге и Сочи вторичный рынок последние годы активно пополнялся небольшими лотами. Поэтому дефицита предложения не ожидается, как и резкого роста цен.