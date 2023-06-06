На осужденного Владимирского централа завели уголовное дело за оправдание Гитлера и...

На осужденного Владимирского централа завели уголовное дело за оправдание Гитлера и нацизма.Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность отбывающего наказание 65-летнего уроженца Украинской ССР.По версии следствия, в феврале 2022 года, он в присутствии других осужденных "высказывался за одобрение действий Адольфа Гитлера и его сторонников в ходе Второй мировой войны", сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Также отмечается, что он ранее был осужден за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма на 5 лет строгого режима.В итоге, в отношении злоумышленника СО УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "Публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников".Кроме того, еще в августе 2022 года в отношении фигуранта СО УФСБ России по Владимирской области также возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Призывы к осуществлению террористической деятельности".Фото pxfuel.com