Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обустроят удобные подходы и подъезды к станции метро Свиблово.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обустроят удобные подходы и подъезды к станции метро "Свиблово".Работы пройдет на улицах Амундсена, Кольская, Снежная, Радужная, в Новом Беринговом проезде и частично в проездах Игарский и Русанова. Перед специалистами стоит задача сделать удобные подходы и подъезды к станции "Свиблово" Калужско-Рижской линии метро и расположенным рядом остановкам наземного общественного транспорта, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Планируется привести в порядок существующие пешеходные маршруты и создать новые. В районе благоустройства заменят асфальт на дорогах, установят фонари с энергоэффективными светильниками, информационные стелы, лавочки. Рядом со станцией дополнительно проведут озеленение: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.Для автомобилистов организуют 225 парковочных мест. Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны со слотами для зарядки гаджетов. Пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения.Специалисты приведут в порядок сквер рядом со станцией метро. Там создадут пешеходную зону с новыми лавочками и фонарями.В районе благоустройства размещен строительный городов. Для горожан организовали безопасные переходы. Работы планируется завершить к сентябрю 2023 года.На Калужско-Рижской линии благоустройство также пройдет у станции "Медведково". на улицах Грекова и Широкая. Специалисты комплекса городского хозяйства обновят асфальт, установят велопарковки и пункты велопроката, оборудуют парковочные места у кинотеатра "Ладога" и организуют разворотную площадку для автобусов.Реконструируют 95-метровую лестницу между кинотеатром и домом №12 на улице Широкая. На лестнице появятся широкие площадки, ее украсят декоративными вазонами, торшерами и лавочками-клумбами.Напомним, что масштабные работы запланированы на базе транспортно-пересадочного узла "Косино" на юго-востоке столицы. В 2023 году он станет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Специалисты платформы одноименной станции, реконструируют два километра дорог и тротуаров, организуют конечную остановку и разворотную площадку для автобусов.