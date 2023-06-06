Острый на язык Отар Кушанашвили затронул SHAMAN в своем новом выпуске.

Острый на язык Отар Кушанашвили затронул SHAMAN в своем новом выпуске.Журналист Отар Кушанашвили, который ранее уже забросал помидорами многих звезд российского шоу-бизнеса, решил покуситься на практически самое святое. Прошелся он с критикой по певцу SHAMAN, да сделал это так грубо, что, транслируй его слова телевидение, зрители бы слышали одно "запиканное" слово за другим.В эфире своего шоу "КАКОВО?!" Кушанашвили не без удовольствия подметил, что SHAMAN оказался в центре нового скандала. По словам мужчины, певца то обвиняли в "нерусскости", то в "узкости", а теперь он и вовсе, по мнению некоторых, дошел до "многоженства и нарциссизма"."Не успел SHAMAN стать кумиром челябинских детских садов, не успелипринт его напечатать на майках, чтобы, *****, ходили по центруБлаговещенска, уже он, *****, снял новый клип", – матом раскритиковалКушанашвили ШАМАН, высмеяв недолгий якобы срок народной любви.В качестве довода он привел скриншот одной из новостей, в которой рассказывалось о том, что зрители, углядевшие в последнем клипе SHAMAN попытку попрания общественных норм, даже захотели пожаловаться на него. Якобы многие были готовы даже обратиться в организацию "Лига безопасного интернета", чей руководитель уже устроил "сладкую" жизнь нескольким одиозным певцам и певицам.Впрочем, поклонников у ШАМАН все-таки больше, чем критиков, а это значит, что они защитят своего любимца от всех, кто хочет прижать SHAMAN к ногтю.