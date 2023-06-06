В Ульяновской области растет число погибших от некачественного сидра. 16 человек погибли, еще 35 госпитализированы. У нас в реанимации мест немного, все заполнены. Люди просто слепнут, а потом умирают, – заявил глава города Димитровград. Художник Никас Сафронов следит за новостями со своей родины с особой тревогой.

В Ульяновской области растет число погибших от некачественного сидра. 16 человек погибли, еще 35 госпитализированы. "У нас в реанимации мест немного, все заполнены. Люди просто слепнут, а потом умирают", – заявил глава города Димитровград. Художник Никас Сафронов следит за новостями со своей родины с особой тревогой."К сожалению, эта тема очень близкая и больная для меня, – признался Никас "Дни.ру". – В 2005 году от поддельной водки умер мой старший брат Саша. Он не был алкоголиком, не пил всякую гадость. Просто у него настал трудный период в жизни. Его бросила жена, которую он очень любил".Самый известный живописец страны до сих пор без слез не может говорить о той страшной трагедии. "Мой брат купил бутылку водки в обычном магазине, – вспоминает Никас. – Выпил немного – и ему резко стало плохо. Его подруга, которая была в этот момент с ним, вызвала скорую. Но пока врачи приехали, Саши не стало. Вскрытие показало, что он отравился паленым алкоголем. И буквально в считанные минуты".Производителя этой водки потом судили, дали какой-то небольшой срок. "Я опасаюсь, что то же самое будет и с тем, кто сделал сидр, которым сейчас отравились люди. У нас по закону за такое преступление полагается максимум 10 лет, – возмущен Сафронов. – Скорее всего найдутся смягчающие обстоятельства, хорошие характеристики – и кто-то, вероятно, получит совсем немного за то, что убил 16 человек. Где справедливость? Я уверен, что мы должны пересмотреть наше законодательство и намного более жестко карать за подобные преступления – вплоть до пожизненного наказания. Только так мы сможем остановить халатность в этой сфере".По мнению Сафронова, важно усилить контроль государства за производством алкогольной продукции. "Да, у нас есть акцизные марки – но их часто подделывают, – говорит он. – Я знаю, что новый губернатор Ульяновской области Алексей Русских уже принял решение об еще большем ужесточении контроля. Надеюсь, что это положит конец череде страшных происшествий в моей родной области. Но нужно, чтобы это было по всей России"."Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Для меня, как для человека и как для почетного жителя города Ульяновска, эта трагедия – очень личная, я не могу оставаться в стороне и переживаю вместе со всеми", – смахнул слезу художник.