Бывшая татушка призналась, что супруг оставил ей все свое имущество.

Бывшая "татушка" призналась, что супруг оставил ей все свое имущество.Муж бывшей участницы группы "ТаТу" Лены Катиной миллионер Дмитрий Спиридонов несколько лет борется с раком. Однако семья не отчаивается и живет полноценной жизнью. Совсем скоро у пары случится радостное событие: Катина вот-вот родит от своего супруга сына.Лена Катина призналась, что муж решил проявить заботу о ней и будущем ребенке и написал завещание. IT-магнат таким образом решил подготовиться к самому плохому, ведь жизнь с онкологическим диагнозом бывает непредсказуема.В эфире телешоу "Звезды сошлись" Лена Катина рассказала, что Дмитрий тогда сам решил написать завещание и оформил документы еще до бракосочетания. Судя по всему, на тот момент он был в депрессивном настроении из-за болезни.Как выяснилось, завещание миллионер составил еще перед их свадьбой. Именно тогда Лена Катина хотела, чтобы она и ее супруг составили брачный договор. Но муж отказался и просто оставил завещание, в котором переписал все имущество на бывшую "татушку".Напомним, несколько лет назад у нынешнего мужа Лен Катиной выявили рак щитовидной железы. Он прошел химиотерапию, но в июне 2021 года произошел рецидив. Как раз в то время он познакомился с Катиной, и его жизнь круто изменилась. Через год они поженились.