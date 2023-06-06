Отца-одиночку вернули с военных сборов во Владимирской области. Житель посёлка Ставрово Собинского...

Отца-одиночку вернули с военных сборов во Владимирской области.Житель посёлка Ставрово Собинского района в одиночку воспитывает дочь. По решению суда мать лишена родительских прав. При этом мужчина получил повестку на военные сборы.Он обратился уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области Юлии Раснянской. Заявителю было разъяснено, что граждане, являющиеся отцами – одиночками, не подлежат призыву до совершеннолетия ребёнка на основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области.Юлия Раснянская обратилась в военкомат Собинского района и в итоге отец-одиночка вернулся домой.Фото https://www.pxfuel.com