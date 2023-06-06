Анна Седокова и Янис Тимма спровоцировали разговоры о неурядицах в их семье.

Анна Седокова и Янис Тимма спровоцировали разговоры о неурядицах в их семье.Поклонники всерьез забеспокоились о браке экс-солистки "ВИА Гры", потому что, судя по соцсетям, происходит там что-то странное. Сначала супруг певицы Янис Тимма на своей странице опубликовал неоднозначный пост, в котором написал о том, что пережил самые ужасные часы в своей жизни. Анна Седокова добавила его публикацию в свой профиль и ответила, что чувствует то же самое.Позже артистку сняли в одном из заведений, где она в провокационном мини танцевала с таинственным мужчиной. Баскетболист в это время, судя по его фотографии в соцсетях, сидел с сыном жены. Пара никак не комментирует происходящее в их семье, зато высказываются на этот счет другие знаменитости. На этот раз проблемы в браке звезды обсудил светский сплетник Антон Суворкин.Блогер описал ситуацию так: "Отношения у них очень сложные". Подробностей он пока не выяснил. Впрочем, его, как оказалось, интересует другой вопрос. Сплетник не понимает, что же держит в этом браке молодого красивого Яниса Тимму: мол, Анна Седокова уже стареет, ее известность падает, а живет она, благодаря "подушке" былой славы.Далее он привел слова одного из своих источников, предположившего, почему баскетболист не уходит от певицы."Мальчик-истерик. Нашел себе опекающую теплую мамочку, с безотказной груди которой можно всегда приложиться", – привел мнение "пташки" о браке Анны Седоковой блогер.