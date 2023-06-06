С 6 по 15 июня в Москве пройдет летний фестиваль Музыка без границ.

С 6 по 15 июня в Москве пройдет летний фестиваль "Музыка без границ".Столичные парка – это полноценные точки притяжения, где любят проводить время москвичи разных возрастов. Их привлекают не только зоны отдыха и спортивные площадки с современным оборудованием, но и многочисленные активности. В частности, летом, горожан ждет масштабная культурная программа.Посетителей столичных парков ждут научные лекции, музыкальные вечера, уроки танцев, литературные собрания, театральные кружки, спортивные секции и многое другое. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина."Этим летом посетителей столичных парков ждут читальни и литературные кружки, лекции по науке и педагогике, пленэры и кинопоказы. Некоторые культурные площадки, как, например, сад имени Баумана, представят полюбившиеся гостям проекты с обновлениями", — отметила чиновник.Например, на территориимузея-заповедника "Царицыно", а также Измайловского, Бабушкинского и других парков открылись читальни. На десяти объектах любители литературы смогут не только обмениваться книгами, но и обсуждать их содержание.Цикл прогулок, посвященных отечественным писателям и поэтам, организован в парке "Дубки". Гости усадьбы Воронцово также смогут насладиться экскурсией и узнать об истории этих мест. А любителей кино и мультфильмов ждут в парке Дружбы.Желающие выучить английский, испанский или китайский язык смогут посетить занятия в парке "Фили". Школьники, любящие природу, смогут приобрести туристические навыки в "Экологическом штабе" в парке "Кузьминки".Творческие и познавательные занятия, лекции и прогулки для маленьких москвичей организованы также в зоне отдыха "Левобережье". Если же вы хотите научиться танцевать, то лучше посетить сад "Эрмитаж", а также Гончаровский и Таганский парки.Сразу несколько проектом этим летом реализуют в Перовском парке и в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Гостей сада имени Баумана по вторникам ждут лекции, а по четвергам – джаз.Кроме того, с 6 по 15 июня государственный музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" и Московский международный дом музыки проведут летний фестиваль "". Посетителей ждут концерты, мастер-классы, выставки, спектакли и экскурсии.