Российская певица Лера Туманова дала откровенное интервью, в котором рассказала о переменах в жизни.

Российская певица Лера Туманова дала откровенное интервью, в котором рассказала о переменах в жизни.Певица Лера Туманова когда-то выступала под псевдонимом Электра, однако однажды ей пришлось отказаться от этого имени по ряду причин. Это имя Туманова ассоциирует с ранним творчеством, а потом ее музыка и тексты стали другими, и настроения изменились. Псевдоним Электра придумал кто-то из ее коллектива, в котором она работала на этапе становления. Вскоре артистка поняла, что хочет развиваться самостоятельно. По словам звезды, если ты артист, то должен быть готовым к любым поворотам судьбы.В беседе с Лера Туманова рассказала, что поет с самого раннего детства, сколько себя помнит. При этом с 12 лет она уже выходила на большую сцену и писала песни собственного сочинения. Первая песня собственного сочинения Леры Тумановой прозвучала в фильме Тимура Бекмамбетова. Сейчас Лера Туманова поет всюду и сочиняет песни буквально на ходу.Ее карьера в Москве началась, когда она переехала из Крыма. В столице начинающая звезда познакомилась с музыкантом Домиником Джокером. На тот момент Туманова была уже с ним знакома. Лера прошла к нему за кулисы и представилась, когда он приезжал в Севастополь с "Фабрикой звезд". Тогда он пообещал, что поработает с ней, если она приедет в Москву, и она приехала. Конечно, он удивился, что она не пошутила и действительно исполнила свое обещание.