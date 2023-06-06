Юлия Барановская не сдержала эмоций из-за тяжелой темы передачи.

Юлия Барановская не сдержала эмоций из-за тяжелой темы передачи.На экраны вышел новый выпуск шоу "Мужское и женское" на Первом канале. На съемках Александр Гордон и Юлия Барановская познакомились с новыми героями, из-за которых буквально потеряли спокойствие.Житель Ставропольского края Александр пожаловался на то, что встреченная им женщина, которая стала его супругой, оказалась вовсе не той, за кого себя выдавала. По его словам, Ольга – профессиональная мошенница со стажем, которая искала знакомств в интернете, располагала ухажеров к себе, а затем пыталась "разводить" их на дорогостоящие подарки.Даже своего супруга она пыталась хитростью лишить дома, заявляя о том, что он находится вне психологической стабильности и требует лечения. Причиной того, что отношение женщины к мужу изменилось, рассказал герой Юлии Барановской, стал переезд дочери. После этого женщины стали выживать Александра из дома, для этого они даже пытались обвинить его в убийстве.Пережив суд, Александр подал на развод, а в ответ получил новый иск о том, что якобы удерживает у себя ценные вещи бывшей жены: копилки, тапки, прищепки и т.д. Все эти "сокровища" герой и принес с собой в студию, чтобы навеки распрощаться с бывшей дамой сердца.А вот после появления в студии Ольги накал событий резко пошел в гору. Оказалось, что замужем она была столько раз, что всех походов в ЗАГС и не упомнит, а все ее мужья по различным причинам погибли. Более того, выяснилось, что со своими остальными детьми Ольга не общается.В какой-то момент Юлия Барановская потеряла над собой контроль из-за гостей студии и закричала на шоу Первого канала."Это просто стыд и позор. Поделом вам всем!" – обвинила Юлия Барановская гостей нового выпуска.