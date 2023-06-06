Врач-нарколог высказался о желании Анастасии Волочковой бросить пить спиртное.

Врач-нарколог высказался о желании Анастасии Волочковой бросить пить спиртное.Анастасия Волочкова не раз невольно заставляла поклонников переживать за нее. Слишком часто народ видел балерину в нетрезвом состоянии, поэтому сделали вывод: у нее алкогольная зависимость. Артистка же уверяла, что не пристрастилась к бутылке, и не раз призывала общественность не лезть в ее жизнь.Недавно Волочкова, несмотря на любовь к игристому, объявила о начале трезвой жизни. Она призналась, что после путешествия на Мальдивы отказалась от алкоголя. "Я теперь пить вообще не буду!" – заявила танцовщица во время посиделок с певцом Прохором Шаляпиным.Нарколог Василий Шуров сомневается, что Волочкова сможет жить без спиртного. Дескать, она пьет многие годы, что может говорить о зависимости. "Я могу предположить, что там [у Анастасии] уже алкогольная энцефалопатия – необратимое повреждение мозга. Заявлению Волочковой я не верю", – сказал специалист .Василий Шуров считает, что Анастасии Волочковой может помочь только длительная реабилитация. Нужны такие специалисты, как психолог и психотерапевт.Ранее телеведущая Дана Борисова отчитала Анастасию Волочкову за появление на съемках в нетрезвом виде. Она посоветовала балерине избавиться от алкогольной зависимости. Подробнее об этом "Дни.ру".