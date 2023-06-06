Правообладатель торгового знака на водку отсудил у владельца партии контрафакта более 2 миллионов...

Правообладатель торгового знака на водку отсудил у владельца партии контрафакта более 2 миллионов рублей.Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области рассмотрено гражданское дело о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Белуга».Ответчик хранил в целях сбыта немаркированную водку, однако уголовное дело против него было прекращено по истечении срока давности. Его адвокат возражала против взыскания компенсаций, пояснив, что в деле нет доказательств незаконного использования ответчиком товарного знака. Однако суд признал иск обоснованным, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В итоге, взыскана компенсация за товарный знак «Белуга» (водка) в размере 2 258 400 рублей, а также 19 492 рубля госпошлины.Пока решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Фото https://www.pxfuel.com/en