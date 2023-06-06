Сын Карла III принц Гарри судится с журналистами.

Сын Карла III принц Гарри судится с журналистами.В Великобритании внимание общественности приковано к судебному разбирательству, одним из инициаторов которого является принц Гарри. Его юристы и еще трех заявителей подготовили иск против компании Mirror Group Newspapers, которой принадлежит издание Mirror. Сын короля Карла III требует возмещения ущерба.Что случилось? Как пишет , принц Гарри обвиняет таблоид в незаконном сборе сведений о людях – как публичных, так и непубличных. Есть версия, что данные были получены благодаря хакерам, которые могли взломать гаджеты, частным детективам.Появление принца Гарри на заседании, где он уже дал показания как свидетель, называют историческим событием, поскольку в лондонском суде первый раз за 130 лет видят члена королевской семьи Британии как фигуранта дела.Напомним, принц Гарри – сын Карла III и принцессы Дианы. Вместе с избранницей Меган Маркл и крошкой-сыном Арчи он обосновался в Америке, отринув правительственные дела родни. Это решение принца спровоцировали конфликты и рзногласия между родственниками. Последние годы герцог и герцогиня Сассекские активно раздают интервью, в которых нелестно оценивают обстановку в Букингемском дворце.