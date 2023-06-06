Прокуратура Владимирской области требует привести в порядок детские площадки. В преддверии летнего...

Прокуратура Владимирской области требует привести в порядок детские площадки.В преддверии летнего периода прокуратурой Владимирской области проведены проверки состояния детских площадок. Обследовано более 370 таких площадок и спортивных игровых объектов и выявлены многочисленные нарушения.В городе Камешково, в сквере по улице Ленина зафиксировано отсутствие ударопоглощающего покрытия в зоне горок и качелей, а также крепежных элементов на отдельном игровом оборудовании.На территории Камешковского района выявлена детская площадка, расположенная в поселке имени Артема, монтаж и установка оборудования на которой произведены в отсутствие проекта, паспортов изготовителя.На детских площадках Киржачского района также отсутствует ударопоглощающее покрытие.В Коврове, на придомовой территории, поверхность горки имеет коррозию, на качелях присутствуют заостренные края, в песочнице отсутствует деревянный борт.В итоге: в отношении обслуживающей компании и ее руководителя возбуждены производства по делам об административных правонарушениях.В ходе обследования спортивной площадки, расположенной в Кольчугино, на улице Добровольского, закрепленной за МБУ «Кольчуг-спорт» установлено нарушение целостности деревянного ограждения, а также бытовой мусор.Муромской городской прокуратурой выявлены отслоения красочного покрытия игровых элементов детских площадок, неисправности элементов крепления. Аналогичные нарушения установлены и Суздальской межрайонной прокуратурой.По фактам выявленных нарушений прокурорами внесены 36 представлений. Устранение всех выявленных нарушений взято на контроль.Фото pxfuel.com