Виктория Боня получила известность в первую очередь после участия в шоу Дом-2.

Виктория Боня получила известность в первую очередь после участия в шоу "Дом-2".Но в последние пару лет она – один из главных объектов для шуток и критики. И все из-за откровенного признания Виктории Бони в том, что она прибегает к обрядам, в которых используется мексиканский напиток. Этот отвар, к слову, запрещен во многих странах, потому что считается опасным.Однако это не мешает теледиве продвигать свой опыт в массы. Более того, она позиционирует его как магический, позволяющий познать себя! Своим подписчикам эту церемонию она постоянно расхваливает и с помощью различных методов призывает людей последовать за ней и испить запрещенный отвар.К слову, некоторые российские звезды уже высказывались насчет увлечения Виктории Бони. К пример, Сати Казанова, которая 12 лет назад проходила церемонию, призналась, что это был один их худших опытов в ее жизни. А что говорят специалисты? Психолог Анастасия Истинова записала целое видео об экс-участнице "Дома-2" и поделилась мнением о ее советах по поводу мексиканских отваров."Виктория – человек, у которого действительно изменились сознание, разум, когнитивные механизмы", – рассуждает о теледиве специалист.По ее словам, звезда уже не может обойтись без церемоний, которые якобы избавляют ее от страданий. Анастасия Истинова предупредила, что от употребления запрещенных отваров могут быть физические последствия, потому что начинают отказывать психологические и когнитивные процессы.*статья не пропагандирует употребление наркотиков или любых других запрещенных веществ.