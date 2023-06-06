Сегодня, 6 июня, Александр Стриженов отмечает день рождения. Ему исполняется 54 года.

Сегодня, 6 июня, Александр Стриженов отмечает день рождения. Ему исполняется 54 года.Александра Стриженова с полной уверенностью можно назвать счастливым и успешным человеком. Он вырос в знаменитой актерской семье, стал достойным продолжателем известной фамилии и построил блестящую карьеру, с первой попытки обрел настоящую любовь... Многое в жизни Александру далось намного легче, чем другим, и он это не скрывает. Однако его судьба далеко не всегда была безоблачной.С первым испытанием Александру Стриженову пришлось столкнуться уже в детстве. Родители будущего артиста, Олег и Любовь Стриженовы, развелись, когда он был еще маленьким. К счастью, на его творческую судьбу их расставание не повлияло. Александр взял от знаменитых мамы и папы самое лучшее и пошел по их стопам.Актерскую карьеру Стриженов начал на редкость рано. В семь лет он дебютировал в телеспектакле "Уходя, оглянись…", а к 14 годам сыграл главную роль в картине "Лидер". Эта работа не только раскрыла Александра как актера, но и подарила ему настоящую любовь.На съемках артист потерял голову от партнерши по картине Кати Токмань. Юношеская влюбленность оказалась очень крепкой и переросла в большое чувство на всю жизнь. К 16 годам Стриженов сделал избраннице предложение и попросил благословения у ее матери, а к 18 они поженились и обвенчались.Сегодня Екатерина и Александр Стриженовы считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги построили гармоничный союз, всего добились вместе, воспитали двоих замечательных дочерей. Со стороны может показаться, что в семье никогда не было трудностей и ссор. Однако Стриженовы не скрывают, что в свое время им пришлось столкнуться с серьезным кризисом.В конце 90-х Екатерина съехала от Александра, забрав дочь. Причиной для размолвки стало то, что супруг впервые в жизни не встретил актрису в аэропорту. Кроме того, незадолго до этого артистке позвонила незнакомка, представившаяся любовницей ее мужа. К счастью, вскоре Стриженова поняла, что погорячилась. Супругам удалось уладить конфликт и помириться. С тех пор они не разлучались.Еще одним испытанием в жизни Александра Стриженова стало неожиданное решение его матери уйти в монастырь. Еще в середине 80-х, когда сын был подростком, Любовь Стриженова впервые посетила Киево-Печерскую лавру и начала духовный путь. А в 2008 году актриса неожиданно завершила карьеру и приняла монашеский постриг. Александр был шокирован случившимся и долго не мог смириться с выбором матери. Однако со временем ему удалось принять ее решение.