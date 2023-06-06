С концертом во Владимире выступил знаменитый Минин-хор. Московский государственный академический...

С концертом во Владимире выступил знаменитый "Минин-хор".Московский государственный академический камерный хор представил в Центре классической музыки уникальную программу "Убаюкивание солнца".Для владимирской публики прозвучали сочинения начала 20-ого- 21-ого столетий. А название программы- заголовок одноименного произведения Гии Канчели для хора и ударных. Российская премьера сочинения, которое стало главным номером первого отделения, состоялась в 2010-ом благодаря хору Минина. Также коллектив под руководством Тимофея Гольберга представил произведения Малера, Шнитке, Пуленка, и знаменитый "Пушкинский венок" Георгия Свиридова. Почётным гостем концерта стал маэстро Владимир Минин, основатель коллектива и его президент, народный артист СССР.