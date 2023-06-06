Джиган и Оксана Самойлова обзавелись жильем в Подмосковье и в Дубае.

Джиган и Оксана Самойлова обзавелись жильем в Подмосковье и в Дубае.Популярный российский рэпер Джиган, прославившийся не столько из-за творческих шедевров и вокальных данных, сколько из-за скандального поведения, похоже, все-таки смог сохранить семью. Более того, вместе с супругой Оксаной Самойловой он обзавелся жильем в Подмосковье и в Дубае.О покупке элитной недвижимости в свое время сообщила сама Оксана Самойлова. Модель ведет блог, в котором рассказывает о путешествиях, детях и многом другом. Риелторы полагали, что подмосковная недвижимость должна была обойтись семье минимум в миллиард рублей.Элитный коттеджный поселок, в котором находится особняк Джигана и его супруги, известен домами больших размеров. Действительно, недвижимость звезд занимает площадь 1745 квадратных метров. Трехэтажное здание располагается на участке 1,3 гектара.Супруги могут прогуляться по территории к реке. Впрочем, зачем им река, если в особняке имеется огромный бассейн. Однако вся эта роскошь не принадлежит ни Джигану, ни Оксане Самойловой. Они всего-лишь арендуют виллу примерно за три миллиона рублей в месяц.Еще полмиллиона супругам приходится платить за квартиру в Дубае. 121 квадратный метр недвижимости в арабской стране обошлись им в 36 миллионов рублей, уточняет . Однако Джиган и Оксана Самойлова приобрели апартаменты в рассрочку. За это звезды стали резидентами ОАЭ на три года.Кстати, граждане России, чтобы не платить ежемесячную аренду, могут купить недвижимость на выходных условиях на торгах. Как это сделать – в материале .