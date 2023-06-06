О внезапном уходе знаменитой артистки сообщило руководство латвийского театра Дайлес.

О внезапном уходе знаменитой артистки сообщило руководство латвийского театра "Дайлес".Вчера, 5 июня, ушла из жизни знаменитая советская и латышская актриса Лилита Озолиня. напоминает, что артистка снималась в кинос 1967 года.Многие зрители знали ее по ролям в картинах "Шах королеве бриллиантов", "Жаворонки", "Двойной капкан". Однако по-настоящему артистка прославилась после выхода фильма "Долгая дорога в дюнах" в 1980 году. Именно эта работа сделала из нее настоящую звезду.Трагическую новость о внезапной кончине актрисы на 76-м году жизни сообщило руководство театра "Дайлес", пишет телеканал . При этом причины смерти знаменитости озвучены не были. Точная дата похорон пока также не называется.Лилита Озолиня появилась на свет в 1947 году в Риге и с самого детства росла творческой. Будучи совсем юной, она начала работать в Художественном театре имени Яна Райниса, напоминает . Теперь этот театр известен как"Дайлес". Именно этому месту знаменитая артистка отдала большую часть своей жизни.За свою карьеру актриса воплотила на экранах множество запоминающихся и ярких образов. Дебютной ее киноработой стала роль в ленте "Когда дождь и ветер стучат в окно" режиссера Алоиза Бренча. А в 2020 году на экраны вышел фильм "Цой", оказавшийся для артистки последним.