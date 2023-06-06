Смотрите Вести в 14.30: пенсионерка-барахольщица несколько лет держала в в страхе весь...
Смотрите "Вести" в 14.30: пенсионерка-барахольщица несколько лет держала в в страхе весь подъезд
Смертельный "Мистер Сидр" просочился и в тридцать третий регион.
- Обнаружен яблочный напиток, поставленный из Самарской области. Владимирские полицейские изъяли больше сотни кег отравы.
Цвета грязи
- Цвет воды Вас не смущает? Суздальская Каменка предстала с необычной стороны. Почему река стала коричневой и опасно ли это?
Нехорошая квартира
- И пенсионерка-барахольщица несколько лет держала в в страхе весь подъезд. Туда не пройти - здесь крысы, тараканы- вообще ужас. Квартира на улице Северной, битком набитая мусором.