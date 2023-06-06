Смотрите Вести в 21.05: Во Владимирской области торговали опасным сидром.
Смертельный...
Смотрите "Вести" в 21.05: Во Владимирской области торговали опасным сидром.
Смертельный "Мистер"
Ядовитый "Мистер Сидр" просочился и в тридцать третий регион.
Сиднев, сиди!
Октябрьский суд сегодня продлил арест Андрею Сидневу. Создателю "Народной кассы". В деле - 500 томов. Ущерб - почти 2 миллиарда.
Деревня- 2023.
Девятый конкурс на звание самой красивой деревни стартовал. Чем покоряли сердца жюри в Борисовском Суздальского района?