Смотрите Вести в 21.05: Во Владимирской области торговали опасным сидром. Смертельный...

Смотрите "Вести" в 21.05: Во Владимирской области торговали опасным сидром.Смертельный "Мистер"Ядовитый "Мистер Сидр" просочился и в тридцать третий регион.Сиднев, сиди!Октябрьский суд сегодня продлил арест Андрею Сидневу. Создателю "Народной кассы". В деле - 500 томов. Ущерб - почти 2 миллиарда.Деревня- 2023.Девятый конкурс на звание самой красивой деревни стартовал. Чем покоряли сердца жюри в Борисовском Суздальского района?