Участие в новом сезоне примут 200 городских библиотек.

Участие в новом сезоне примут 200 городских библиотек.Москвичи, некоммерческие и общественные организации, а также благотворительные фонды могут забрать из библиотек списанные книги. Забронировать их можно на .Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за шесть лет библиотеки передали москвичам более 1,8 миллиона экземпляров книг и периодических изданий."Москва — один из самых читающих городов страны. Мы постоянно обновляем и модернизируем наши библиотеки, запускаем различные проекты, связанные с книгами", – подчеркнул градоначальник.12-й сезон проекта "Списанные книги" стартует 6 июня. Библиотеки в центре, на западе и севере столицы передадут горожанам почти 90 тысяч экземпляров.Необходимо зарегистрироваться на портале "Списанные книги" и оформить заказ. Информация о готовности поступит в личный кабинет. За сутки можно выбрать до 10 экземпляров. Бронь действует три дня.В Москве работает 1,6 тысячи библиотек. В последние годы традиционные закрытые книгохранилища . Это открытые пространства, где можно выбрать любую книгу. Для посетителей работает бесплатный Wi-Fi.