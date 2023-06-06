Сотни литров сидра, которым насмерть отравились люди в Поволжье, изъяты во Владимирской...

Сотни литров сидра, которым насмерть отравились люди в Поволжье, изъяты во Владимирской области.Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Владимирской области при содействии коллег из городского УМВД в помещении владимирского склада изъято 90 кег объёмом по 30 литров с сидром, произведенным в Самаре. Более 70 кег таких кег оперативники МО МВД России «Муромский» обнаружили в городе Муроме, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Содержимое кег направлено на физико-химическое исследование, чтобы установить степень его опасности для жизни и здоровья людей.Во Владимирской области оборот данной продукции запрещен, проверки идут по всему региону.Напомним, что накануне поступили сообщения о смертельном отравлении данным напитком 11 человек в Самарской и Ульяновской областях. Еще два человека были госпитализированы с диагнозом «судорожный синдром и токсическое действие неизвестного вещества».Во Владимирской области начались срочные проверки. Сегодня сообщается о пострадавших и в других регионах.Кадры: пресс-служба УМВД по Владимирской области.