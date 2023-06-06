Данные приводятся за 2022 год. Среди всех регионов ЦФО Владимирская область по уровню зарплат занимает 7 место с конца. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

Данные приводятся за 2022 год. Среди всех регионов ЦФО Владимирская область по уровню зарплат занимает 7 место с конца. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году составила 45676,7 рубля, сообщили в региональной службе статистики. По сравнению с 2021 годом, доход увеличился на 15,5%. Самые большие зарплаты во Владимирской области у тех, кто