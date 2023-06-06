Суд во Владимире оставил создателя КПК Народная касса Андрея Сиднева в следственном изоляторе. В...

Суд во Владимире оставил создателя КПК "Народная касса" Андрея Сиднева в следственном изоляторе.В Октябрьском райсуде областного центра прошло очередное заседание по резонансному делу кредитного кооператива "Народная касса", создателя которого обвиняют в строительстве финансовой пирамиды и преднамеренном банкротстве. Речь идет о сумме в один миллиард рублей.Напомним, что жертвами Сиднева стали полторы тысячи человек, с прошлого года он находился под стражей, а с начала мая - под домашним арестом. А на прошлой неделе Областной суд отменил решение Октябрьского райсуда и отправил Сиднева обратно в СИЗО.Наш корреспондент Максим Калашников сообщил из зала суда, что решено оставить Сиднева под стражей и далее. Чего и добивались вкладчики "Народной кассы".Смотрите отчет о том, как продвигается это скандальное дело в следующем выпуске "Вестей" в 21.05, на нашем сайте и в соцсетях.Фото ГТРК "Владимир"