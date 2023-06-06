Орбитальный телескоп наблюдал за галактикой SPT0418-47, расположенной в созвездии Часов и удаленной от Земли примерно на 12 млрд световых лет.

Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил множество молекул ароматических углеводородов в одной из галактик ранней Вселенной, которая удалена от Земли на расстояние в 12 млрд световых лет. Это впервые позволило ученым изучить, как возникала органика через 1,5 млрд лет после Большого Взрыва, сообщила в понедельник пресс-служба Техасского университета A&M."Эти крупные органические молекулы достаточно часто встречаются в космосе. В прошлом мы считали, что они в основном встречаются в окрестностях формирующихся звезд, что позволяло использовать их в качестве индикаторов звездообразования. Проведенные нами наблюдения за древней галактикой указывают, что это, скорее всего, было не так в ранней Вселенной", - заявил доцент Техасского университета A&M Джастин Спилкер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.Астрономы обнаружили, что сложные органические соединения присутствуют даже в самых древних галактиках Вселенной. Ученые совершили это открытие в ходе изучения данных, собранных орбитальным телескопом "Джеймс Уэбб" во время наблюдений за галактикой SPT0418-47, расположенной в созвездии Часов и удаленной от Земли примерно на 12 млрд световых лет.Как объясняют астрономы, эта галактика давно привлекает внимание ученых тем, что ее излучение усиливается на пути к Земле примерно в 30-35 раз под действием притяжения более близкой галактики, которая удалена от Земли на относительно небольшое расстояние, около 3 млрд световых лет. Это дает ученым возможность детально изучить галактику SPT0418-47, которую можно увидеть в том состоянии, в котором она находилась всего через 1,5 млрд лет после Большого Взрыва.Запуск орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" дал ученым возможность впервые проанализировать инфракрасный спектр SPT0418-47 и изучить скопления холодной пыли в этой древней галактике. В особенности ученых интересовало то, присутствует ли внутри нее органика и ведет ли она себя так же, как ее аналоги в Млечном Пути и в его ближайших соседях.Проведенный учеными анализ инфракрасного спектра SPT0418-47 указал на то, что в этой галактике присутствуют достаточно большие запасы ароматических углеводородов, что указало на наличие значительных запасов органики в ранней Вселенной. При этом исследователи обнаружили, что эти скопления органической материи были распределены по древней галактике не так, как в Млечном Пути и других современных галактиках, где ароматические углеводороды сосредоточены в районах звездообразования.Как предполагают астрономы, эти различия могут быть связаны как с пока неизвестными особенностями в поведении пыли внутри древних галактик, так и с тем, что звезды в SPT0418-47 и ее аналогах вырабатывают много ультрафиолета, быстро разлагающего некоторые типы ароматической органики. Последующие наблюдения при помощи "Джеймса Уэбба" и других телескопов помогут понять, с чем связана эта особенность древних галактик, отметили ученые.До недавнего времени астрономы предполагали, что органические соединения крайне редко встречаются в галактике и во Вселенной в целом. Когда ученые впервые детально изучили "зародыши" звезд и облака межзвездного газа, они обнаружили, что это не так. Оказалось, что они содержат в себе огромные количества простейших углеводородов, спиртов, сахаров и аминокислот. Их следы были позже найдены даже в очень далеких от Земли галактиках.