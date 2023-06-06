Катя Гордон публично обратилась к Юлии Меньшовой после одного из последних выпусков ее шоу.

Катя Гордон публично обратилась к Юлии Меньшовой после одного из последних выпусков ее шоу.Еще в феврале прошлого года знаменитая актриса записывала интервью со звездным адвокатом. Казалось, что у них хорошие отношения. Но внезапно для россиян между Юлией Меньшовой и Катей Гордон назрел конфликт.Как выяснилось, юриста оскорбило недавнее интервью актрисы с экс-солисткой группы "#2Маши" Марии Зайцевой. На всю страну героиня шоу и ведущая усомнились в профессионализме Кати Гордон как адвоката, а поводом для этого стала публикация в соцсетях со словами поддержки в адрес певицы Маши Шейх. "Такого плана пост человек, который называет себя юристом, априори не может опубликовать", – отметила бывшая участница коллектива.Кажется, это не на шутку разозлило звездного правозащитника, из-за чего она раскритиковала Юлию Меньшову. А точнее, ее двуличный характер."Ты такая злая, а пытаешься казаться такой доброй", – обратилась к артистке в своем микроблоге Катя Гордон.Правда, позже этот пост адвокат удалила. А вместо него опубликовала новый – с просьбой к поклонникам не воспринимать всерьез все, что происходит в публичном пространстве. Но даже в этот раз юрист не упустила возможности уколоть актрису. Она в довольно грубой форме отметила, что порядком устала от "мило хамского отношения" к ней Юлии Меньшовой.