В 27 деревнях Владимирской области качество воды не соответствует нормативам. Прокуратурой...

В 27 деревнях Владимирской области качество воды не соответствует нормативам.Прокуратурой установлено, что качество воды, подаваемой населению ряда деревень и сёл Суздальского района, не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.18.07.2022 прокурор обратился в Суздальский районный суд с требованием привести качество воды в соответствие с требованиями в 27 населенных пунктах. Требование прокурора судом удовлетворены, решение в законную силу не вступило в связи с обжалованием, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Учитывая, что качество воды, поставляемой МУП «СКС» населению не соответствовало предъявляемым требованиям, межрайонным прокурором в судебном порядке инициирован вопрос по осуществлению перерасчета платы. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.Фото https://www.pxfuel.com/en