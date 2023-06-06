Прокурор инициировал перерасчёт платы.

В 27 населенных пунктов Суздальского района подаётся некачественная питьевая вода. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Ещё в прошлом году ведомство подало иски в суд, требуя привести её в соответствие СанПиН. Однако власти обжаловали решение суда. Уже в текущем году администрация утвердила программу по повышению качества воды.До 2026 года предусмотрена модернизация девяти объектов водоснабжения в посёлках Красногвардейский и Садовый, сёлах Павловское, Новоалександрово, Порецкое, Старый Двор, Добрынское, Борисовское и Мордыш.Кроме того, чиновники взялись за реконструкцию водопроводных сетей и прокладке новых коммуникаций. В Суздале заменят линию водоснабжения на улице Васильевская, ведётся разработка проекта по ремонту и строительству станций водоочистки.Также прокурор инициировал перерасчёт платы за плохую воду. Сейчас дело находится в суде. Устранение нарушений находится на контроле.