Авария случилась 5 июня около 12 часов дня на улице Красный переулок, сообщили в УВМД области. 44-летний водитель ехал в сторону улицы Революции, выехал на встречку и сбил пешехода, который

Авария случилась 5 июня около 12 часов дня на улице Красный переулок, сообщили в УВМД области. 44-летний водитель ехал в сторону улицы Революции, выехал на встречку и сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре. После этого грузовик врезался в забор детской инфекционной больницы. В результате пешехода госпитализировали. Как сообщают очевидцы, водитель был сильно пьян и