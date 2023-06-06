Полиция проводит проверку.

В Александрове пьяный водитель сбил мужчину и снес ограждение больницы. Как уточнили в УМВД, авария произошла днём 5 июня на улице Красный переулок.Грузовик «ГАЗ», который ехал в сторону улицы Революции, вырулил на встречку и сбил пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре». Машина продолжила путь и взяла на таран забор детской инфекционки.Пострадавший пешеход госпитализирован. Тест на алкоголь показал, что 44-летний водитель был пьян.Полиция проводит проверку.