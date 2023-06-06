В чём причина загрязнения реки Каменки в Суздале? Минприроды региона и прокуратура выясняют...

В чём причина загрязнения реки Каменки в Суздале?Минприроды региона и прокуратура выясняют обстоятельства экологического ЧП в Суздале. Там несколько километров реки Каменки буквально за сутки окрасились в нехарактерный - рыже-коричневый цвет. В чем причина и где источник загрязнения, выясняла Дарья Давыдова.Пешеходный мост через Каменку у турцентра. Течением к плотине прибило трупы чаек и, предположительно, бобра. Полсотни уток, которые гнездятся здесь круглый год, покинули водоем в поисках места почище. Алексей говорит, буквально за сутки Каменка в Суздале стала похожей на индийский Ганг.Алексей Осетров, экоактивист:- Вода была прямо светло-коричневого цвета бледного, мутного. Как кофе с молоком примерно.Колоритный Суздаль встречал туристов в минувшие выходные. Худший вид на Каменку и сейчас открывается со смотровой за торговыми рядами. Водные прогулки в эти дни оставляют неприятный осадок.- Цвет воды Вас не смущает?Арсений Суханов, турист:- Ну, смущает, конечно, ну а что делать? В прошлом году, мы ровно год назад здесь были, просто у жены день рождения вчера был, год назад были, было чисто.Дарья Давыдова:- Одной из вероятных причин загрязнения экоактивисты называют сход грунта в реку. Дождями размыло берега. В пользу этой версии говорит тот факт, что вода ничем не пахнет. Но взвесь любая в таком количестве представляет большую опасность для водной экосистемы.Сильный оползень на высоком глинистом склоне Каменки случился в конце марта. У Владимира Плетёнкина - дом и лодочная станция на Набережной. Владелец проката каждый сезон укрепляет пристань.- Смотрите, просто как за три месяца размыло. Вот сколько здесь сантиметров? Сантиметров сорок.Но вот так в одночасье окрасить километры русла мог только очень мощный сель, считает Владимир. Например, с полей в водоохранной зоне.Владимир Плетенкин, житель Суздаля:- Идет пахота. И когда очень сильные идут дожди, вся эта земля смывается в реку.- Раньше, говорят, такого не было.- Раньше такого не было. Потому что я здесь вот живу, и были ливни раньше. Серьезные, не как сейчас. И мы купались каждый день, и она была просто прозрачная.Сергей Сахаров, глава г. Суздаль:- Две версии. Первая это биология самой реки, подобные случаи у нас возникали не раз. И второе это действительно какой-то возможный сброс в реку, что будет изучено в ближайшее время.Местные специалисты уже проехали вдоль реки и выяснили, что грязевые потоки берут начало за пределами Суздаля. Загрязнение обнаружено выше по течению Каменки, в окрестностях села Кибол. С проверкой на место должны выехать сотрудники природоохранных ведомств.Дарья Давыдова. Александр Голубев. "Вести-Владимир"