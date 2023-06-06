В деревне Владимирской области, где мигрант напал на девочку, нашли нарушения в регистрации...

В деревне Владимирской области, где мигрант напал на девочку, нашли нарушения в регистрации приезжих.Прокуратурой Петушинского района установлено, что житель деревни Старые Омутищи фиктивно поставил на миграционный учет 7 граждан из Киргизии, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Материалы направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело.Напомним, что 15 мая со слов мамы 13-летней школьницы, девочку, возвращавшуюся из школы, схватил мигрант.Но она вырвалась и забежала в дом. Также мать сообщила, что "через некоторое время я его нашла. Удалось его сфотографировать. Его, его паспорт".Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову возбудить уголовное дело по данному факту.Кроме того, после сообщений о нападении на девочку, в Старых Омутищах обострился вопрос доставки детей в школу.Фото pxfuel.com