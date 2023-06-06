Ему было 86 лет.

В Гусь-Хрустальном скончался бывший председатель горисполкома Владислав Слесарев. Ему было 86 лет.Владислав Григорьевич также знаком горожанам по работе на посту директора Гусевского филиала государственного НИИ стекла и руководителя производственного объединения «Владимирстекло».Как сообщили в городской мэрии, за годы его работы в городе появился ряд предприятий, возведены очистные и водозабор, благоустроены общественные пространства.Местные власти выражают соболезнования родным и близким усопшего.