Летней жары не предвидится. До +25 воздух прогреется лишь во второй декаде первого летнего месяца.

В июне во Владимире ожидается три грозовых дождя. Об этом сообщили синоптики.Метеорологи прогнозируют ливень и раскаты грома на 14, 21 и 22 июня. Столбик термометра будет показывать до +22.Специалисты предрекают всего четыре ясных дня: 23, 24, 28 и 29 числа. В остальные даты будет пасмурная или облачная погода.Летней жары не предвидится. До +25 воздух прогреется лишь во второй декаде первого летнего месяца.