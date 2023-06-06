По совокупности преступлений злоумышленник получил 11,5 лет тюрьмы. Приговор может быть обжалован.

В Камешково дядя изуродовал племянника из-за сигарет. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В один из декабрьских дней 2021-го года между мужчиной и его племянником завязалась перепалка. Причиной стал отказ подростка купить для родственника папиросы. Конфликт перерос в борьбу. Дядя нанёс юноше удар кулаком по лицу, от которого парень рухнул на пол. Агрессор прижал жертву к полу и продолжил избивать. Далее он взял металлический чайник рассёк пострадавшему пол лица.«Потерпевшему причинены телесные повреждения, оставившие неизгладимые рубцы», - подчеркнули в прокуратуре.Не сообщается связаны ли эти преступления, но в прокуратуре добавили, что фигуранта судили по двум уголовным делам - он до смерти забил женщину.По совокупности преступлений злоумышленник получил 11,5 лет тюрьмы. Приговор может быть обжалован.