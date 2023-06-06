Конфликт произошел из-за того, что племянник по пути домой не купил дяде сигареты, сообщили в прокуратуре. Происшествие случилось в декабре 2021 года в прихожей квартиры одного из домов города

Конфликт произошел из-за того, что племянник по пути домой не купил дяде сигареты, сообщили в прокуратуре. Происшествие случилось в декабре 2021 года в прихожей квартиры одного из домов города Камешково. Осужденный очень хотел курить, но сигарет племянник не купил. Сначала завязался словесный конфликт, потом он перерос в драку. Ударом фигурант опрокинул родственника на пол, сел