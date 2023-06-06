Два легковых автомобиля превратились в груду искореженного металла после столкновения.

Два легковых автомобиля превратились в груду искореженного металла после столкновения.В Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины столкнулись лоб в лоб после того, как одну из них вынесло на полосу встречного движения. В результате аварии водители машин скончались на месте, сообщает .В одном из автомобилей – участников аварии ехали еще и пассажиры – женщина и трое детей. Все они получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.Причины и обстоятельства аварии выясняются.