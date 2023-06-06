Мониторинг продолжается.

В магазинах Владимирской области пока не обнаружен смертельно опасный «Мистер Сидр». Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.По данным на 6 июня сведения о выявлении и поставке напитка производства компании «Анди» доведены до крупных поставщиков спиртного. В ходе мониторинга яблочный сидр самарского производства на прилавках торговых точек пока не найден.Напомним, что накануне полиция во Владимире и Муроме 160 кег с сидром, который может быть опасен для жизни.Общее количество людей, погибших от употребления пойла, продолжает расти и приближается к 30. Причиной отравления россиян послужил попавший в бутылки метанол.