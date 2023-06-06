Мужчина отравился парами пива.

Мужчина отравился парами пива.Трагедией обернулась попытка наемного рабочего частной пивоварни в подмосковном Раменском насладиться крепким напитком. Он погиб, утонув в цистерне, сообщает .Владелец компании поручил специалисту провести работы на территории и уехал. Вернувшись, он не обнаружил сотрудника на месте. Позже работка нашли на дне чана с пивом, вмещающем две тысячи литров жидкости, уточняет портал "".По данным интернет-издания "", мужчина погиб, отравившись парами пива.