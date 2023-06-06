В результате ДТП в Вязниковском районе загорелся легковой автомобиль. Ночью, 5 июня в Вязниковском...

В результате ДТП в Вязниковском районе загорелся легковой автомобиль.Ночью, 5 июня в Вязниковском районе, у деревни Успенский Погост произошло ДТП. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области. На место происшествия выехали подразделения МЧС, ГИБДД, БСМП.Установлено, что в результате ДТП автомобиль перевернулся и загорелся. Спасатели ликвидировали загорание автомобиля на площади 4 квадратных метров.Всего в ликвидации последствий происшествия принимало участие 7 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 2 единицы техники.Фото МЧС России по Владимирской области