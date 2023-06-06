Они будут принимать бесплатно.

В шести больницах Владимирской области откроют кабинеты диетологов. Об этом рассказали в региональном минздраве.Они появятся: в ОДКБ, Ковровской больнице №2, Детской городской поликлинике Владимира №1, Александровской, Гусь-Хрустальной и Муромской детских районных больницах.Диетическое питание - основа лечения от множества заболеваний у детей, поэтому специалисты будут подбирать юным пациентам рацион питания и помогут родителям сформировать правильные пищевые привычки.Сроки запуска проекта не уточняются.