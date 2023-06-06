Объём инвестиций превысит 11 млрд рублей.

Александр Авдеев и Татьяна Бакальчук дали старт строительству логистического центра Wildberries во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Комплекс построят вблизи деревни Хрястово Собинского района. На земельном участке площадью более 300 тысяч квадратных метров появится склад размером составит 173 тысячи «квадратов». Планируемая численность новых рабочих мест составит 7500 человек. Объём инвестиций превысит 11 млрд рублей.Хаб будет принимать, сортировать, хранить товары и отправлять их покупателям. Власти обещают инвестору все предусмотренные меры господдержки и помощь после запуска объекта в эксплуатацию.В 2022 году владимирские предприниматели продали на маркетплейсе товаров на 10 млрд рублей. За январь-апрель текущего года оборот составил 4,7 млрд рублей.