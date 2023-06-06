В Собинском районе заложили первый камень крупного логистического комплекса. В Собинском районе...

В Собинском районе заложили первый камень крупного логистического комплекса.В Собинском районе заложили первый камень будущего логистического комплекса Вайлдберрис. Возле деревни Хрястово будут осуществлять доставку, выгрузку и сортировку товаров предпринимателей столицы, Владимирской и других областей Центрального Федерального округа.В церемонии приняли участие гендиректор компании Татьяна Бакальчук и губернатор региона Александр Авдеев. К соглашению и строительству стороны шли полтора года. За это время сто тысяч запланированных квадратных метров расширили до 173-х тысяч - максимально, насколько позволила площадка. Выросли и инвестиции - с 8 миллиардов до 11-и и двухсот миллионов. На решение, в частности, повлиял планируемый запуск трассы М-12, который позволит в два раза сократить путь от Владимира до Москвы. Вместо пяти тысяч рабочих мест Вайлдберрис трудоустроит 7 с половиной тысяч жителей. А товары под брендами наших городов появятся во всех точках страны.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Здесь будут представлены товары, которые производят наши предприниматели. Это тоже такой большой вклад в экономику нашего региона. Это даёт возможность даже для небольшой компании выход на практически российский и не только российский рынок. Это безусловно отлично скажется на развитии Собинского района, развитие Владимирской области, города Владимира.Татьяна Бакальчук, генеральный директор компании "Wildberries":- Большое спасибо команде Владимирской области за то, что так оперативно помогли выйти уже нам на стройку. Мы не подведем. Строим мы очень быстро. Планируем построить первую очередь у же к концу этого года. Соответственно запуститься мы думаем уже к началу следующего года.