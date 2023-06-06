В Суздале юбилейный проект Высота-30 школы танцев собрал более 300 гостей. Высота-30. Юбилейный...

В Суздале юбилейный проект "Высота-30" школы танцев собрал более 300 гостей.Высота-30. Юбилейный проект школы танцев ALEKSANDRIT/CAMPUS собрал в Николаевском посаде в Суздале более 300 гостей. С 1993 года школа живет и развивается благодаря художественному руководителю - Ольге Александровой. Репортаж Александра Сыпченко.Отточенные движения и яркие образы. Чистое искусство в исполнении учениц школы танца ALEKSANDRIT/CAMPUS. На протяжении многих лет в школе царит творческая атмосфера, идет непрерывный поиск новых форм современной хореографии. Инноваторы в области современного искусства.При подготовке номера крайне важен сюжет, уверена Есения Терентьева. Ее образы всегда яркие и запоминающиеся.Есения Терентьева, ученица школы танца ALEKSANDRIT/CAMPUS:- Танго - это воплощение женственности. Это-революция, взрывное красное платье. Это и Голиаф на основе мифа истории.Основное направление школы - современный танец. Все педагоги имеют профессиональное хореографическое образование и педагогический опыт, а ученики успешно выступают на Международных конкурсах. ALEKSANDRIT/CAMPUS - по настоящему большая и дружная семья.Наталья Александрова, руководитель студии мерча Campus Wear:- Это все не теряется и не забывается то есть "Александрит" как второй дом. Здесь всегда есть место резидентам, которые могут прийти попросить совет.Юбилей прошел в Арт-отеле "Николаевский Посад". Творческие номера юбилейного проекта Высота-30 смогли оценить более 300 гостей со всей страны. Поздравить школу танцев пришли и представители компаний-спонсоров.Елена Голубева, пресс-секретарь ГК "Монострой":- Группа компаний "Монострой" уже не первый год поддерживает театр танца "Александрит". Мы сделали такой выбор потому, что мы всегда за творчество, мы всегда за креатив, мы всегда за профессионализм и за перспективу.Тридцать лет творческого пути школа прошла вместе с ее основателем и художественным руководителем Ольгой Александровой.Ольга Александрова, основатель, художественный руководитель школы танцев ALEKSANDRIT/CAMPUS:- 20 лет здесь встречали в этом городе и встречаем 30 потому что это атмосфера Руси, атмосфера центра России с самобытной национальной культурой и я очень благодарна директору арт-отеля Николаевский посад Николай Николаевичу за то, что он открыл нам двери этого шатра.Сейчас в школе учится около 270 детей со всей области в возрасте от 3 до 18 лет. Многие из выпускников поступают в лучшие вузы страны и сами становятся хореографами.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир".