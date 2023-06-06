Владимирский футбольный клуб Смена стал победителем турнира по пляжному футболу. Владимирский...

Владимирский футбольный клуб "Смена" стал победителем турнира по пляжному футболу.Владимирский футбольный клуб "Смена" стал победителем турнира по пляжному футболу в честь 100-летия Всероссийского спортивного общества "Динамо". Соревнования прошли в Москве.Восемь команд России боролись за титул чемпионов. Владимирская команда сначала обыграла соперников в групповой стадии, затем одержала победу в полуфинале со счетом 3:0. А в финале сначала инициативой завладела команда Рыбинска, но за 10 секунд до финального свистка футболисты "Смены" вырвались вперед.Александр Фомин, тренер владимирского футбольного клуба "Смена":- В серии пенальти наносили удары капитан команды Рыбинска и наш защитник. Нам повезло, что капитан Рыбинска подскользнулся в последний момент перед ударом и смазал его в сторону от ворот.