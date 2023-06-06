Владимирский футбольный клуб Смена стал победителем турнира по пляжному футболу.
Владимирский...
Владимирский футбольный клуб "Смена" стал победителем турнира по пляжному футболу.
Владимирский футбольный клуб "Смена" стал победителем турнира по пляжному футболу в честь 100-летия Всероссийского спортивного общества "Динамо". Соревнования прошли в Москве.
Восемь команд России боролись за титул чемпионов. Владимирская команда сначала обыграла соперников в групповой стадии, затем одержала победу в полуфинале со счетом 3:0. А в финале сначала инициативой завладела команда Рыбинска, но за 10 секунд до финального свистка футболисты "Смены" вырвались вперед.
Александр Фомин, тренер владимирского футбольного клуба "Смена":
- В серии пенальти наносили удары капитан команды Рыбинска и наш защитник. Нам повезло, что капитан Рыбинска подскользнулся в последний момент перед ударом и смазал его в сторону от ворот.