Владимирский приют Валента продолжает подготовку к переезду на новое место. У приюта для...

Владимирский приют "Валента" продолжает подготовку к переезду на новое место.У приюта для животных "Валента" скоро появится новый дом - в промзоне в районе ТЭЦ.Волонтеры уже начали ремонт и благоустройство. На территории прошёл субботник. Даже сильный дождь не остановил людей в желании помочь приюту.Работы еще очень много, но активисты уверены, что всё получится и животные переедут совсем скоро.Напомним, новое место для приюта начали подыскивать, после того, как жители улицы Почаевской, на которой тот расположен, обратились с жалобой в суд. Напомним, Валента приютила около двухсот бездомных кошек и собак.Болдина Анна, волонтёр:- У нас сегодня была цель очистить здание от поросли, сделали мы прям 150 процентов того, что запланировали, погода нас не смотря сейчас на такой вот ураган не подвела, то есть целый день светило солнце и было хорошо, было весело, то есть приехало очень много людей, помогли, вырубали деревья, косили траву, собирали мусор.