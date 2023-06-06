Владимирский художник Анатолий Кувин посвятил свое творчество пушкинской теме. Сегодня - день...

Владимирский художник Анатолий Кувин посвятил свое творчество пушкинской теме.Сегодня - день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И одновременно - день русского языка. Во Владимире живет художник-пушкинист, Анатолий Кувин. Именно он занимался поиском сожженной главы Евгения Онегина. Подробнее - Федор Лалакин.Ты прав читатель, что ж не скрою, виновен, замышлял обман, не досказать судьбу героя и кое-как прервать роман. Так начинается зашифрованная Пушкиным 10 глава Евгения Онегина. Художник Анатолий Иванович Кувин знает ее наизусть. И даже издал книгу, в которой провел исследование и составил свою версию главы.Анатолий Кувин - заслуженный художник Российской Федерации:- Потом я напечатал исследование уже подробно, вот оно, это первая публикация версии 10 главы и послал в пушкинский дом, мне прислали даже вот такое благодарственное письмо, вот это вот письмо это благодарность мне лично, спасибо за эту книгу, она будет хранится, займет достойное место.Анатолий Иванович впервые познакомился с творчеством Пушкина в детстве. У его старшей сестры была книга, с красивыми иллюстрациями к произведениям Александра Сергеевича.Анатолий Кувин - заслуженный художник Российской Федерации:- По этим иллюстрациям мне не надо было даже читать, да я и еще и плохо читал, я понимал содержание произведений Пушкина, самое главное меня очень тронули эти изображения и пробудился вот именно интерес к искусству я думаю вот с этих иллюстраций к Пушкинским произведениям.В своем творчестве художник и сам не раз обращался к Пушкинской теме. Вот , например, его этюд "Скамья поэта", украсивший обложку второго издания книги, сейчас висит в Пушкинском музее в Москве. А это полотно "Похороны Пушкина".Анатолий Кувин - заслуженный художник Российской Федерации:- Меня, конечно поразило то обстоятельство, что по распоряжению Николая и министра внутренних дел и Бенкендорф там, Псковскому губернатору было запрещено устраивать встречу, было приказано, чтобы не было никаких выступлений.Главное отличие картины от фотографии в том, что на ней не бывает ничего случайного. Каждый сантиметр прописан художником и даже незаметная на первый взгляд деталь несет смысл. Вот отдельно от толпы стоит никто иной, как Александр Иванович Тургенев, друг Пушкина. Изначально на его месте художник хотел нарисовать обычного офицера, но изменил задумку, изучив историю.- Который единственный, который в момент прибытия гроба, он не был на этом месте фактически он встретил этот гроб уже в 10 часов вечера, в темноте, когда он ехал из монастыря в Тригорское.У Анатолия Кувина есть свой метод, как написать красивый пейзаж. Чтобы работа стала удачной, нужно "жить" в картине. И это обязательно почувствует и зритель. Своим самым любимым полотном из пушкинского цикла художник считает "скамью поэта". Мастеру удалось передать пустоту в мире, оставшемся без Александра Сергеевича.Федор Лалакин, Александр Чунаев, "Вести Владимир".